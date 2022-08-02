02 Августа 2022
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День ВДВ (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин поздравил десантников и поблагодарил за участие в военной спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск. В поздравительной телеграмме главы государства говорится и о специальной военной операции на Украине.

"Десантники всегда были сильны характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, готовностью по первому зову встать на защиту Отечества. Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество. И конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции", - говорится в поздравлении Путина.

"Уверен, что вы и впредь будете надёжно стоять на страже национальных интересов страны, вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи наших Вооружённых Сил", - добавил президент.

Теги: владимир путин, десантники, вдв



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