Шольц: Киеву отправляется новейшее оружие, которого еще нет у бундесвера

Германия продолжает поставки оружия Украине, часть из которого настолько современное, что еще не было поставлено на вооружение Бундесвера, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В интервью The Globe and Mail политик сообщил, что страна направила Киеву самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Канцлер добавил, что обучение украинских военнослужащих работе на новом, сложном оборудовании, осуществляется в Германии "в нескольких местах", пишет Regnum.

Ранее в минобороны ФРГ заявили, что обещанных канцлером Германии Олафом Шольцем Киеву ракет ПРО и радара нет в резерве бундесвера. В военном ведомстве добавили, что поставки могут идти напрямую от предприятий.

В мае СМИ сообщали, что между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт произошел разговор на повышенных тонах из-за задержки с передачей киевскому режиму семи зенитных самоходных установок Gepard, для которых, однако, не хватает боеприпасов.