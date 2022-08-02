В Челябинской области КСП проведет проверку в администрации Коркинского района

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит исполнение бюджета Коркинского района за 2021 год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Аудиторы проверят соблюдение законодательства при составлении отчетности об исполнении бюджета, достоверность бюджетной отчетности, а также соблюдение требований бюджетного законодательства при утверждении бюджета района и годового отчета об его исполнении.

Напомним, в конце марта депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли законопроекты о преобразовании Коркинского муниципального района в муниципальный округ.