02 Августа 2022
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Армия и ВПК За рубежом
Мирная миссия, китайцы, военные, учения (2018) | Фото:Накануне.RU

Армия КНР начала учения в провинции через пролив от Тайваня

Народно-освободительная армия Китая проводит учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, расположенной через пролив от острова Тайвань, сообщают китайские СМИ.
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Учения проходят на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня из-за возможного визита на остров Нэнси Пелоси – председателя палаты представителей американского парламента.

В регион стянуты оперативные силы США – несколько авианосцев. Также ВВС Тайваня перебросили дополнительно восемь истребителей "Мираж-2000" французского производства на авиабазу в юго-восточном уезде Тайдун.

Газета "Чжунго шибао" также сообщает, что два китайских авианосца вышли в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.

Теги: китай, тайвань, нэнси пелоси, учения



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