Армия КНР начала учения в провинции через пролив от Тайваня

Народно-освободительная армия Китая проводит учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, расположенной через пролив от острова Тайвань, сообщают китайские СМИ.

Учения проходят на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня из-за возможного визита на остров Нэнси Пелоси – председателя палаты представителей американского парламента.

В регион стянуты оперативные силы США – несколько авианосцев. Также ВВС Тайваня перебросили дополнительно восемь истребителей "Мираж-2000" французского производства на авиабазу в юго-восточном уезде Тайдун.

Газета "Чжунго шибао" также сообщает, что два китайских авианосца вышли в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.