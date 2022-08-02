Силы ДНР продвинулись под Донецком

В последние дни силы ДНР достигли определенных успехов под Донецком, развивая наступление в направлении Авдеевки и Марьинки, от которых восемь лет столице республики исходила основная угроза.

В начале прошлой недели союзные войска начали мощную артподготовку в районе Авдеевки, атакуя укрепрайоны противника. Через несколько дней появились сообщения о начале продвижения.

"Систему обороны противника на авдеевском направлении ликвидируют как данность, снося КАЖДУЮ огневую точку. Так правильно и так нужно, и главное здесь - беречь людей. Личный состав у нас сегодня в большом дефиците", - сообщает военкор Юрий Котенок.

Он отмечает, что в целом новости на Авдеевском направлении несколько опережают события. У бойцов огромное желание наступать, но не хватает людей.

Глава ДНР Денис Пушилин сказал накануне вечером, что подразделения ДНР перешли трассу Ясиноватая - Константиновка и вышли "на достаточно серьезный плацдарм в направлении Авдеевки". Также удалось закрепиться в Песках, которые по существу являются пригородом Донецка. Было опубликовано видео с первыми пленными.

"Сегодня бойцами "Сомали" были взяты первые пленные украинские военные на территории поселка Пески. В него уже зашли наши подразделения и ведут бои внутри населенного пункта. Почему я пишу, что военные, а не нацисты? Да все очень просто. Нацисты сбежали с позиций. А вместо них ночью привезли перепуганных мобилизованных из Николаевской области. Привезли их ночью, выгрузили и сказали, что теперь они будут находиться на этих позициях. Им даже не сказали, что за населённый пункт. А самое главное - командир забрал у них документы, чтобы не сбежали", - написал военкор Андрей Руденко.

Он добавил, что после обстрела они вышли посмотреть, что происходит, но никого из своих офицеров на позициях не застали. А когда наши пошли в атаку, то приняли верное решение - сдаться. И сами благодарят бойцов "Сомали" за то, что их война закончена и теперь они в ДНР в безопасности.

Руденко также отмечает, что поселок Пески является неким ключом, необходимым для вскрытия обороны Авдеевского гарнизона. Взятие его поможет обойти с фланга эшелонированную оборону противника.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов говорит о том, что Авдеевку будут окружать. Эти заявления соглссуются с предыдущими заявлениями официальных лиц. Полковник в отставке Виктор Баранец отмечает, что в Авдеевке у ВСУ огромное количество артиллерии и окружение необходимо, "чтобы в конце концов заткнуть артиллерийские пасти украинским войскам".

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко, который с февраля 2014 года живет в Москве, пишет, что достигнутый тактический успех имеет все шансы перерасти в серьезное наступление союзных войск под Донецком, однако пока говорить о скором снятии опасности артиллерийских обстрелов городов Донбасса не приходится.