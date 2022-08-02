40 млн из бюджета Югры - результат работы команды Андрея Трубецкого по обеспечению высокой эффективности управления муниципалитетом

Сургутский район занял второе место в рейтинге бюджетной эффективности среди муниципалитетов за 2021 г., итоги которого подвели на заседании правительства Югры. Учитывалось порядка 40 показателей. Среди них – открытость бюджета, качество планирования, долговая устойчивость, эффективность управления муниципальным имуществом и другие, сообщает администрация муниципалитета.

Несмотря на пандемию и непростое экономическое время, Сургутскому району удаётся сохранять бюджет развития – не менее 60% средств идут на приоритетные расходы. Району удаётся справляться без кредитов. Начиная с 2017 г., долговая нагрузка – на нулевом уровне. Проводится политика и оптимизации расходов. Так, например, в 2021 г. Сургутский район сэкономил почти 400 млн руб. на конкурентных закупках.

Задача органов местного самоуправления, говорит директор департамента финансов администрации Сургутского района Татьяна Дю, состоит в том, чтобы и соблюсти полномочия, и профинансировать их должным образом, не ущемляя прав жителей. При этом надо найти инструменты и способы, например, привлечь дополнительные доходы, чтобы при этом ещё м повышать качество жизни населения.

"Это задача нашего главы Андрея Трубецкого, он и его команда её прекрасно решают. Фишка Сургутского района – в очень высоком объёме расходов на приоритетные направления – решение жилищных вопросов, капитальные и текущие ремонты, оснащение объектов спорта", - рассказала Дю.

Кроме того, власти Сургутского района активно пользуются инструментами по привлечению дополнительных средств. За 2021 г. казна пополнилась на 16 млн руб. из федерального и регионального бюджетов, деньги пошли на реализацию проектов инициативного бюджетирования.

"Мы активно применяем муниципальное частное партнёрство и концессии. Они позволяют с помощью средств инвестора рассредоточить нагрузку на бюджет. Всё это работает в комплексе," - сказала Дю.

Озвучили на заседании окружного правительства и результаты ещё одного рейтинга – эффективности работы органов местного самоуправления. Учитывались 13 показателей (например, улучшение жилищных условий населения, количество введенного жилья, доля занятых в малом и среднем бизнесе, обеспеченность спорт сооружениями). Среди муниципальных районов Сургутский район в нём также занял второе место, поднявшись с 5 строчки. Победа в подобных рейтингах важна и как фактор развития имиджа района, и как хорошее подспорье для бюджета. Сургутский район по итогам двух рейтингов получит из окружного бюджета грант в 40 млн руб. Кроме того, ещё 2,7 млн руб. Сургутский район получит за развитие налогового потенциала. О достижениях муниципалитета высказался глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Когда нас ругают за то, что мы стремимся первые места в рейтинге занять, я всегда отвечаю, что второе место по эффективности органов местного самоуправления – 23 млн руб., второе место за бюджетную эффективность – 16 млн. Итого почти 40 млн руб. Это хоккейный корт. Или быть на 22 месте и ничего не получить, или на втором работать и заработать, грубо говоря, крытый хоккейный корт. Эти деньги можно потратить на социальное развитие Сургутского района. Наш приоритет именно в этом. Это благоустройство, дороги, объекты социально-культурного быта, спорта, культуры", - сказал Трубецкой.