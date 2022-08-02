В Калифорнии введен режим ЧС из-за вспышки обезьяньей оспы

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим чрезвычайной ситуации в штате из-за вспышки оспы обезьян.

По данным американских федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) в штате зафиксировали 827 случаев заражения оспой обезьян.

Калифорния получила от федеральных властей более 61 тыс. доз вакцины от оспы. Населению сделали более 25 тыс. прививок, передает ТАСС.

Ранее в Сан-Франциско был введен режим чрезвычайного положения из-за роста числа заболевших обезьяньей оспой. СМИ писали, что в городе также дефицит вакцины, многие желающие не могут сделать прививку.

Также отмечалось, что Сан-Франциско и Вашингтон стали городами с самым высоким числом заболевших – здесь их в два раза больше, чем в Сиэтле и Нью-Йорке и в 15 раз больше, чем в округе Лос-Анджелес.

Всего в США выявлено около 5,2 тыс. заражений оспой обезьян. Власти могут ввести режим ЧП по всей стране.