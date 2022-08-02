02 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
ДТП с автобусом в Челябинске (2022) | Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске в ДТП с автобусом пострадали два человека

В Челябинске автобус после столкновения с легковым автомобилем врезался в крыльцо гостиницы "Виктория".

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла сегодня утром на улице Молодогвардейцев. Водитель автобуса НЕФАЗ двигался по Комсомольскому проспекту в прямом направлении, проехав пересечение Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев, он не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где наехал на стоящий автомобиль Опель Мокка.

Опель столкнулся с Ладой Гранта. После чего автобус Нефаз и Опель Мокка совершили наезд на металлическое ограждение, где Опель остановился, а автобус продолжил движение и въехал крыльцо гостиницы "Виктория".

ДТП с автобусом в Челябинске(2022)|Фото: ГИБДД Челябинска

В результате ДТП пострадали два человека в автомобиле Опель Мокка. В автобусе пассажиров не было.

По факту ДТП возбуждено административное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги: автобус, ДТП, авария,



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