02 Августа 2022
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Политика В России В бывшем СССР
Дмитрий Медведев (2021) | Фото: VKLive с Дмитрием Медведевым/ скриншот

В сети обсуждают удаленный пост Медведева о "походе" в Грузию и Казахстан

В сети обсуждают утренний пост на официальной странице Дмитрия Медведева во "ВКонтакте", который исчез спустя 10 минут после публикации. Официальных комментариев по поводу случившегося не было. Ряд наблюдателей, например, Ксения Собчак, предполагают, что страницу экс-президента России и действующего зампреда СБ РФ взломали.

"Я ставлю на то, что страницу Дмитрия Медведева в вк взломали (там появился странный пост, провисел минут десять, потом пропал). Каким бы февральским ястребом тот ни был, северный Казахстан он бы наверняка не стал трогать, тем более учитывая его личные (!) встречи с Токаевым. Да и риторика тут даже для него ту мач", - пишет Собчак в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Несмотря на краткий период существования пост Медведева, конечно же, был репостнут, заскринен, сохранен и уже разошелся в сети в виде цитат. Так, автор говорит, что после Украины "мы пойдем в следующий поход для восстановления границ нашей Родины". Возможными "направлениями" такого "похода" называются Грузия и Казахстан. Последний назван "искусственным государством".  

Теги: дмитрий медведев, пост, хакеры, взлом, вконтакте



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