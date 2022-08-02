02 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Благоустройство двора на ул. Таганская, 51а (2022) | Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Депутат гордумы помог жителям Екатеринбурга с благоустройством опасного для детей двора

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев помог с благоустройством очередной детской площадки, где старые конструкции уже стали считаться опасными для школьников. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе депутата, жители дома на Таганской, 51а сами обратились к Вихареву с просьбой помочь провести долгожданный ремонт.

Как рассказали сами жильцы, полгода назад старые металлические качели упали на одного из детей. В тот раз, к счастью, все обошлось без серьезных травм, однако игнорировать проблему и дальше не представлялось возможным.

"Жители дома обратились ко мне как к депутату с просьбой о том, что нужно помочь в строительстве детской площадки, собрали более четырехсот подписей для выделения средств. На все денег не хватило, мы добавили необходимую сумму. И вот через полгода появилась замечательная площадка из современных материалов. На ней удобно, приятно и безопасно проводить время как детям, так и взрослым", - рассказал Вихарев.

Благоустройство двора на ул. Таганская, 51а(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Для детей помладше была установлена детская площадка с качелями, горками и баскетбольными кольцом, а для подростков - спортивный комплекс с турниками и брусьями. В честь открытия во дворе был устроен праздник со сладкой ватой, аниматорами и бесплатным аквагримом.

Благоустройство двора на ул. Таганская, 51а(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"Сегодня немало городских дворов ремонтируются также по федеральной программе, за счет областного финансирования. Отдельное спасибо хочу сказать губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. При его системной работе и правильном подходе город получает шанс на строительство таких же замечательных дворовых площадок и на благоустройство общественных территорий", - добавил депутат.

Теги: Депутат, Вихарев, Екатеринбург, благоустройство, площадка, спорткомплекс



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