Депутат гордумы помог жителям Екатеринбурга с благоустройством опасного для детей двора

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев помог с благоустройством очередной детской площадки, где старые конструкции уже стали считаться опасными для школьников. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе депутата, жители дома на Таганской, 51а сами обратились к Вихареву с просьбой помочь провести долгожданный ремонт.

Как рассказали сами жильцы, полгода назад старые металлические качели упали на одного из детей. В тот раз, к счастью, все обошлось без серьезных травм, однако игнорировать проблему и дальше не представлялось возможным.

"Жители дома обратились ко мне как к депутату с просьбой о том, что нужно помочь в строительстве детской площадки, собрали более четырехсот подписей для выделения средств. На все денег не хватило, мы добавили необходимую сумму. И вот через полгода появилась замечательная площадка из современных материалов. На ней удобно, приятно и безопасно проводить время как детям, так и взрослым", - рассказал Вихарев.

Для детей помладше была установлена детская площадка с качелями, горками и баскетбольными кольцом, а для подростков - спортивный комплекс с турниками и брусьями. В честь открытия во дворе был устроен праздник со сладкой ватой, аниматорами и бесплатным аквагримом.

"Сегодня немало городских дворов ремонтируются также по федеральной программе, за счет областного финансирования. Отдельное спасибо хочу сказать губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. При его системной работе и правильном подходе город получает шанс на строительство таких же замечательных дворовых площадок и на благоустройство общественных территорий", - добавил депутат.