За месяц на Среднем Урале оформили более 13,5 тысяч "карт болельщика"

Почти за месяц после начала оформления Fan ID на Среднем Урале получено 13,6 тысячи "карт болельщика" для посещения матчей Российской Премьер-лиги. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики со ссылкой на МФЦ региона.

По данным многофункционального центра Свердловской области, на сегодняшний день услугой МФЦ по подтверждению личности воспользовались 10 тысяч 800 человек. Еще 2 тысячи 816 болельщиков оформили документ "с нуля".

Напомним, в минувшую пятницу состоялась первая футбольная игра в истории чемпионатов России, на которую было не попасть без "карты болельщика" (Fan ID). На "Екатеринбург-Арене" встретились местный "Урал" и "Краснодар". Матч закончился со счетом 1:3 и не порадовал высокой посещаемостью: по официальным данным, на трибунах было 2 тысячи 997 зрителей.

После этого "Урал" выпустил обращение к своим поклонникам и призвал их прийти на стадион, чтобы поддержать команду. Уже в эту субботу футболисты Игоря Шалимова сыграют дома с одним из лидеров чемпионата – московским "Спартаком".