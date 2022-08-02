Прибытие Пелоси на Тайвань ожидается вечером 2 августа, - СМИ

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань вечером 2 августа во главе делегации из шести человек. Об этом сообщает тайваньский информационный портал ETtoday.

По данным газеты China Times, Пелоси должна прибыть спецбортом в аэропорт Суншань в Тайбэе в промежутке между 21:00 (16:00 мск) и 22:00 (17:00 мск).

Издание пишет, что в состав делегации войдут пять членов палаты представителей от Демократической партии США.

ETtoday сообщает, с что Пелоси на Тайвань прибудут примерно 20 американских политиков. Они проведут ночь в отеле Grand Hyatt, а утром посетят Законодательный юань (парламент Тайваня), выяснил портал.

По данным источников, Пелоси намерена встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Уже на следующий день, 3 августа, американская делегация покинет Тайвань, пишет Regnum.

Напомним, издание Global Times сообщило, что самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США может попытаться совершить посадку на Тайване под предлогом технической неисправности или необходимости дозаправки.

Ранее МИД Китая повторил, что визит председателя палаты представителей американского парламента Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям", Китай "непременно примет решительные меры" для защиты суверенитета и территориальной целостности.