02 Августа 2022
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Политика Сибирский ФО
(2006) | Фото: Накануне.ru

В Красноярске утверждена отставка мэра Сергея Ерёмина

Депутаты городского совета депутатов Красноярска на внеочередной сессии приняли отставку мэра Сергея Ерёмина.

Решение о досрочном сложении полномочий главы Красноярска Ерёминым депутаты приняли единогласно. В свою очередь, теперь уже экс-мэр поблагодарил депутатов за работу и рассказал о трудностях, которые пришлось преодолеть за пять лет, сообщает журналист "Интерфакса" из зала горсовета. Исполнять обязанности мэра будет первый заместитель Еремина Владислав Логинов. Конкурс по выбору нового главы города планируют провести 8 сентября.

Ранее сообщалось, что Сергей Ерёмин будет назначен на должность заместителя губернатора Красноярского края, где будет курировать вопросы благоустройства Красноярска и других городов края. По мнению главы Красноярского края Александра Усса, новая должность – продолжение работы, которой сейчас занимается Ерёмин, но уже на более высоком уровне.

Стоит отметить, что одно из направлений развития самого Красноярска в последнее время стало центром коррупционного скандала. Речь о строительстве метро в городе. Недавно в связи с этим делом был задержан министр транспорта Красноярского края Константин Дмитров. А ранее фигурантом дела о хищении 900 млн руб. при разработке проекта метрополитена стал Олег Митволь, бывший замглавы Росприроднадзора. К махинациям может быть причастна компании Митволя, готовившая проектно-сметную документацию метро. Известно, что он заключил досудебную сделку со следствием и даже готов компенсировать ущерб.

Теги: Сергей Ерёмин, Красноярск, мэр, отставка



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