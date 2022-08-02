02 Августа 2022
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Политика За рубежом
талибы талибан (2007) | Фото: www.axisglobe.com

США уничтожили главаря "Аль-Каиды"* в Кабуле и обвинили талибов** в нарушении договоренностей

Президент США Джо Байден сообщил, что в результате контртеррористической операции в Афганистане был ликвидирован Айман аз-Завахири, главарь "Аль-Каиды"* (*запрещенная в России террористическая организация).  

Египтянин по происхождению, он был второй рукой Усамы бен Ладена. По балкону его конспиративной квартиры в Кабуле был нанесен удар двумя ракетами Hellfire (по другой версии – беспилотником).

С заявлением выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он обвинил талибов** (**талибы, "Талибан" – запрещенная в России террористическая организация) в нарушении обязательств и укрывательстве аз-Завахири. Это стало грубым нарушением достигнутых в Дохе соглашений, отметил Блинкен. "Они также предали афганский народ и свое собственное заявленное стремление к признанию со стороны международного сообщества и нормализации отношений с ним", — отметил Блинкен.

Теги: аль-каида, кабул, афганистан, талибы, энтони блинкен, сша



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