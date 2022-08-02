США уничтожили главаря "Аль-Каиды"* в Кабуле и обвинили талибов** в нарушении договоренностей

Президент США Джо Байден сообщил, что в результате контртеррористической операции в Афганистане был ликвидирован Айман аз-Завахири, главарь "Аль-Каиды"* (*запрещенная в России террористическая организация).

Египтянин по происхождению, он был второй рукой Усамы бен Ладена. По балкону его конспиративной квартиры в Кабуле был нанесен удар двумя ракетами Hellfire (по другой версии – беспилотником).

С заявлением выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он обвинил талибов** (**талибы, "Талибан" – запрещенная в России террористическая организация) в нарушении обязательств и укрывательстве аз-Завахири. Это стало грубым нарушением достигнутых в Дохе соглашений, отметил Блинкен. "Они также предали афганский народ и свое собственное заявленное стремление к признанию со стороны международного сообщества и нормализации отношений с ним", — отметил Блинкен.