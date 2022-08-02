02 Августа 2022
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Детский лагерь им. Титова в Верхней Сысерти (2022) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале после вспышки инфекции прикрыли загородный лагерь

На Среднем Урале временно приостановлена работа загородного лагеря "Баранчинские огоньки". Там массово заболели дети.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, девять детей заболели в лагере в период с 25 по 31 июля. Все они отправлены на лечение домой, госпитализированных нет. По результатам лабораторного обследования был выявлен норовирус. Также норовирусная инфекция (без симптомов заболевания) обнаружена у нескольких сотрудников лагеря и отдыхающих детей.

"В пробах, отобранных у персонала пищеблока, в пищевой продукции, воде, смывах возбудитель не обнаружен. Эпидемиологи пришли к выводу о контактно-бытовом пути передачи инфекции", - отметили в ведомстве.

В ходе расследования сотрудниками Роспотребнадзора в лагере выявлены нарушения: частности, не организована своевременная изоляция детей с клиническими признаками ОКИ и дезинфекция; нарушаются правила текущей уборки помещений и дезрежима. Также на пищеблоке обнаружена продукция с истекшим сроком годности и другие нарушения.

Директору выдано предписание о дополнительных санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятиях. Носители инфекции из числа персонала уже отстранены от работы, а контактные с заболевшими вывезены из лагеря.

С 1 августа деятельность "Баранчинских огоньков" приостановлена. Проверка продолжается, после чего управлением Роспотребнадзора по Свердловской области будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.

Теги: лагерь, инфекция, вирус, Роспотребнадзор



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