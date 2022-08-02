02 Августа 2022
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Общество Свердловская область
золото, слиток (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Внешним управляющим Petropavlovsk разрешили продать свой бизнес УГМК

Внешним управляющим компании Petropavlovsk дали добро на продажу своего бизнеса Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Решение принял Британский суд, сообщает Bloomberg. При этом управляющие могут получить от уральской компании любую сумму в качестве вознаграждения.

Ранее компания подала заявку на покупку активов Petropavlovsk. Речь идет о передаче права требования по кредиту размером в 201 млн долларов. По информации источника, Газпромбанк передал УГМК права требования по кредиту, выданному золотодобывающей компании, еще в конце прошлого месяца. Причиной стало включение Великобританией Газпромбанка в список санкций, после чего компания больше не смогла обслуживать кредит, допустив дефолт.

Напомним, что это не единственное золотодобывающее предприятие, которое собирается приобрести УГМК. Так, компания уже выкупила доли наследников основателя "Сусуманзолота" Владимира Христова. Тем самым УГМК получит контрольный пакет компании и свой первый актив в золотодобыче.

Теги: суд, продажа,  Petropavlovsk, УГМК



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