02 Августа 2022
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Ключи от квартиры (2017) | Фото: dobroe-an.ru

Бывшие продавцы иностранных машин идут работать риелторами в Москве

Оставшиеся без работ продавцы автомобилей иностранных брендов, покинувших российский рынок, массово становятся риелторами в Москве.

О тенденции заявили в федеральной компании "Этажи", агентствах недвижимости "Простор", Penny Lane Realty и "Азбука Жилья". Там уточнили, что миграция специалистов началась еще минувшей весной.

Как заявил региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Кирилл Голышев, рынок премиальных автомобилей обвалился, в то время как рынок недвижимости удерживает позиции.

Председатель совета директоров "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова сообщила, что с точки зрения рабочих процессов и принципов взаимодействия с клиентом это довольно близкие сферы. Отмечается, что порой такие сотрудники показывают неплохие результаты в продажах уже с первых месяцев работы, сообщает РИА "Новости".

Теги: риелторы, автомобили, работа, Москва



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