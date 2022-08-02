Бывшие продавцы иностранных машин идут работать риелторами в Москве

Оставшиеся без работ продавцы автомобилей иностранных брендов, покинувших российский рынок, массово становятся риелторами в Москве.

О тенденции заявили в федеральной компании "Этажи", агентствах недвижимости "Простор", Penny Lane Realty и "Азбука Жилья". Там уточнили, что миграция специалистов началась еще минувшей весной.

Как заявил региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Кирилл Голышев, рынок премиальных автомобилей обвалился, в то время как рынок недвижимости удерживает позиции.

Председатель совета директоров "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова сообщила, что с точки зрения рабочих процессов и принципов взаимодействия с клиентом это довольно близкие сферы. Отмечается, что порой такие сотрудники показывают неплохие результаты в продажах уже с первых месяцев работы, сообщает РИА "Новости".