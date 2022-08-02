02 Августа 2022
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Воронцовский парк, Алупка (2017) | Фото: static.tonkosti.ru

На благоустройство центров 31 города для туристов выделят 6 млрд рублей

Тридцать один российский город получит субсидии на обустройство туристических центров на общую сумму 6 млрд руб.

Таковы итоги конкурсного отбора Ростуризма. Как заявила в своем телеграм-канале глава ведомства Зарина Догузова, новую меру поддержки впервые запустили в 2022 году в рамках национального проекта по туризму. Города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду и др.

В списке городов-победителей значатся крымские Алупка и Евпатория, Дербент, Екатеринбург, Елабуга, Казань, Иркутск, Улан-Удэ, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Смоленск и другие.

Догузова отметила, новая мера поддержки доступна как для небольших муниципальных образований с населением от 5 тыс., так и для городов до 2 млн человек.

Теги: благоустройство, туризм, Ростуризм



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