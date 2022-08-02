02 Августа 2022
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Экономика В России
iPhone 13 Apple Айфон (2021) | Фото: Apple

СМИ: разброс цен на iPhone одной модели достиг 100 тысяч рублей

Разница в цене между "серым" и ввезенным в Россию по параллельному импорту айфоном может достигать 100 тыс. руб.

Так, в магазинах Re:Store последняя модель iPhone 13 Pro Max в максимальной конфигурации стоит 244 тыс. 990 руб. На "сером" рынке это устройство можно найти за 134 тыс. 990 руб.

Как заявил представитель ритейлера, разброс цен связан с тем, что неофициальные магазины не платят НДС и сборы за сертификацию товара и растаможку. Кроме того, покупатель нелегально ввезенного в страну гаджета не сможет рассчитывать на гарантийное обслуживание. Как считают эксперты, при этом даже с учетом дополнительных затрат легальные айфоны должны стоить лишь на 30–35 тыс. дороже "серых", сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, цены на IPhone вернулись в России к уровню начала февраля - снижение по итогам второго квартала к первому доходит до 23%, падение стоимости к отметкам первых трех месяцев наблюдается и среди других популярных моделей смартфонов.

Теги: iPhone, смартфон, импорт



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Ранее 19.07.2022 08:42 Мск В России цены на IPhone вернулись к уровню начала февраля


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