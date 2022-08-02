Российским льготникам предложено передавать невостребованное жилье

Льготникам в России могут начать передавать оставшееся невостребованным жилье, купленное за счет государства.

Такова инициатива Минстроя. Речь идет о квартирах, которые покупались для военных. Передавать их предполагается россиянам из определенных льготных категорий — в том числе ветеранам Великой Отечественной, инвалидам и семьям, в которых растут дети с инвалидностью.

Данный механизм может помочь более эффективно распоряжаться квартирным фондом и снять с регионов нагрузку по содержанию "отказных" квартир. При этом эксперты считают, что необходимо учитывать причины, по которым жилье осталось невостребованным, в особенности расположение таких квартир, сообщают "Известия".