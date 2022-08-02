02 Августа 2022
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Общество В России
ключи, квартира, дом, жилье, социальное жилье (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Российским льготникам предложено передавать невостребованное жилье

Льготникам в России могут начать передавать оставшееся невостребованным жилье, купленное за счет государства.

Такова инициатива Минстроя. Речь идет о квартирах, которые покупались для военных. Передавать их предполагается россиянам из определенных льготных категорий — в том числе ветеранам Великой Отечественной, инвалидам и семьям, в которых растут дети с инвалидностью.

Данный механизм может помочь более эффективно распоряжаться квартирным фондом и снять с регионов нагрузку по содержанию "отказных" квартир. При этом эксперты считают, что необходимо учитывать причины, по которым жилье осталось невостребованным, в особенности расположение таких квартир, сообщают "Известия".

Теги: жилье, квартиры, льготники



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