СМИ: отчет об утечке персональных данных станет обязательным

Перед уходом на летние каникулы Госдума России в третьем чтении проголосовала за поправки к ФЗ-152 "О персональных данных".

Как ожидается, операторов обяжут отслеживать кибератаки и утечки личной информации россиян и отчитываться о них в контролирующие органы.

Осенью Совет Федерации примет закон и после утверждения у главы государства он вступит в силу. Это значит, что оборот и хранение данных станут безопаснее. На практике – почти 80% операторов персональных данных столкнутся с серьезными проблемами.

Есть все основания полагать, что вслед за требованием отчетности об утечках государство начнет серьезно за них штрафовать, сообщают "Ведомости".

Напомним, размер оборотного штрафа для российских компаний за утечку персональных данных может составить 1% от их годового оборота.