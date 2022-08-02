02 Августа 2022
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Строительство (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

На месте заводов "МиГ" и "Сухой" появятся миллионы квадратных метров недвижимости

Градостроительно-земельная комиссия одобрила подготовку проекта планировки территории общей площадью 82,3 га в районе Ленинградского проспекта в Москве.

В протоколе говорится, что на этой площадке можно будет построить в общей сложности 2,7 млн кв. м недвижимости, из которых 1,8 млн кв. м – коммерческие объекты и 900 тыс. кв. м – жилье.

Самый масштабный проект – на 2,1 млн кв. м, из которых 770 тыс. кв. м – жилье, будет реализован на бывшей территории самолетостроительного завода "МиГ". В декабре 2021 года госкорпорация "Ростех", которая контролировала это предприятие, сообщила о продаже мэрии Москвы 57,7 га на Ленинградском проспекте.

Еще один крупный проект появится на бывшей территории конструкторского бюро "Сухого". Там намерены возвести 205 тыс. 600 кв. м коммерческой недвижимости. В данном случае речь идет о новом офисе самого предприятия. Также там появятся стенды, вся необходимая инфраструктура, социальные объекты - вплоть до музея авиации, сообщают "Ведомости".

Напомним, на месте нескольких портов в городах России может появиться жилая и коммерческая недвижимость. В работе находятся порты, которые во время СССР занимались рыбоперерабатывающей деятельностью. 

Теги: стройка, недвижимость, Москва



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