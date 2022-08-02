СМИ: Россия может попросить у США Клюшина на обмен заключенными

При обсуждении обмена заключёнными между Россией и США появилось имя российского бизнесмена Владислава Клюшина.

Тема обсуждалась в ходе телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает Bloomberg. По итогам беседы российская сторона якобы запросила о включении в сделку еще одного соотечественника - Вадима Красикова.

Владельца компании "М 13" Владислава Клюшина арестовали в Швейцарии 21 марта 2021 года по требованию Вашингтона. В США он обвиняется в совершении экономических преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на фондовых рынках.

Напомним, власти США получили от Москвы ответ на предложение по обмену заключенными – российского бизнесмена Виктора Бута на американцев Бритни Грайнер и Пола Уилана. При этом Вашингтон воспринял его скептически.