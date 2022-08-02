Пожар в московском хостеле: суд отказался арестовать инспектора МЧС

Пресненский суд Москвы отказался арестовать инспектора МЧС Романа Сабельникова, продлив срок его задержания на 72 часа.

Судебное заседание отложено на 2 августа. Оно пройдет в 16:30.

Как отметили в суде, рассмотрение дела было перенесено для предоставления дополнительных доказательств, которые имеют значение для решения вопроса об избрании меры пресечения, сообщает РБК.

По версии следствия, старший инспектор во время проверки хостела в доме на ул. Алма-Атинской ограничился выявлением незначительных нарушений требований пожарной безопасности.