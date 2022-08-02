02 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
Коллаж, Виктор Бут, Бриттни Грайнер (2022) | Фото: Накануне.RU

Вашингтон получил от Москвы ответ на предложение по обмену заключенными

Власти США получили от Москвы ответ на предложение по обмену заключенными – российского бизнесмена Виктора Бута на американцев Бритни Грайнер и Пола Уилана.

При этом Вашингтон воспринял его скептически, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы сделали России солидное предложение, мы хотим провести добросовестные переговоры. (...) Поступило встречное предложение, которое мы не считаем серьезным", - заявила она.

Ранее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Москва "недостаточно серьезно" отнеслась к американской инициативе.

Как сообщалось ранее, Россия запросила у США внести в список на обмен еще одного российского гражданина, кроме Виктора Бута. Речь идет о россиянине по имени Вадим Красиков.

Теги: Бут, обмен



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.07.2022 09:16 Мск CNN: Россия запросила у США для обмена еще одного россиянина


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