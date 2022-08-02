02 Августа 2022
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Экономика Центральный ФО В России Москва
Москвич (2022) | Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Правительство Москвы и "КамАЗ" вложат в завод "Москвич" 5 млрд рублей

Московское правительство и "КамАЗ" подписали соглашение о сотрудничестве.

Документом, который опубликован на сайте мэрии, предусматривается вложение в московский автомобильный завод "Москвич" 5 млрд руб. Финансирование предполагается в течение двух месяцев с момента заключения соглашения. До 15 августа стороны должны согласовать стратегию развития предприятия, а до 1 октября "КамАЗ" или аффилированные с ним лица обязались приобрести 50% долю в уставном капитале завода.

Также достигнуты договоренности о целевых показателях предприятия – до 31 декабря текущего года на "Москвиче" должно быть собрано не менее 600 автомобилей, из них 200 – с электродвигателем. В течение 2023 года предприятие должно собрать не менее 50 тыс. автомобилей (в том числе 10 тыс. – с электродвигателем), в 2024 году – 100 тыс. (20 тыс. – с электродвигателем).

Правительство Москвы и "КамАЗ" сохранят весь трудовой коллектив и будут развивать дилерскую сеть и послепродажный сервис.

Напомним, в качестве платформы для электромобилей "Москвич", выпуск которого планируются на бывшем заводе Renault в Москве, рассматривается разработка стартапа "Кама", принадлежащего гендиректору "КамАЗа" Сергею Когогину и бизнесмену Рубену Варданяну.

Теги: КамАЗ, Москвич, автопром



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Ранее 06.06.2022 03:08 Мск Бывший завод Renault переименован в "Москвич"


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