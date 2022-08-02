В Челябинске прошли соревнования по экстремальным видам спорта в новом скейт-парк RCC EXTREME

Скейт-парк площадью 1,5 тысячи м² расположился на площади возле ледовой арены «Трактор». Новая спортивная локация оборудована самыми современными конструкциями для начинающих и продвинутых спортсменов на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах и другом гоночном оборудовании. Площадка стала одной из самых крупных и современных на Южном Урале. Парк построен при поддержке РМК.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сказал: «Спортсмены-экстремалы недавно спросили меня, когда в Челябинске появится профессиональный скейт-парк. И вот он появился у ледовой арены «Трактор». Есть где тренироваться и расти. Сегодня здесь проходит кубок RCC Extreme. Самому младшему участнику 8 лет, самому опытному — 68! Экстремальные виды спорта доступны всем. Я тоже прокатился на BMX, понравилось».

На открытые соревнования заявились 72 человека. Участники состязались в дисциплинах «BMX», «Скейтбординг» и «Самокат». Тройка лучших райдеров в каждой номинации получили дипломы и ценные призы. В завершение праздника для горожан выступила челябинская группа FONETICA.

Директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Ерёмин отметил: «Мы сегодня убедились, что площадка востребована всеми – от мала до велика. Челябинск – город спортивный, и в нём должны быть созданы лучшие условия для развития и занятия спортом. Я уверен, что новая площадка станет привлекательным местом для активного отдыха и развития спортивных талантов жителей города и области».

В парке предусмотрено зонирование для тренировок новичков и профессионалов. Также фигуры образуют прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и street-зону с элементами скольжения с продуманными линиями движения. Безопасность обеспечивает износостойкое и ударопрочное покрытие: «рампы», «разгонки», «перила», «фанбоксы», «пирамиды», «ступеньки» и другие фигуры для выполнения трюков. Разработкой конструкций площадки занималась уральская команда, сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

Скейт-парк RCC EXTREME будет работать в режиме свободного доступа. И открыт до окончания сезона. В начале июля РМК презентовала подобный скейт-парк в Екатеринбурге. На площадке прошёл первый фестиваль экстремальных видов спорта.

В столице Южного Урала Фестиваль RCC EXTREME с лучшими райдерами со всей страны пройдет 10 сентября в День города Челябинска. На площади возле ЛК «Трактор» будет работать зона свободного граффити, фут-корт и фотозоны. Хедлайнерами вечера станет Нилетто и Клава Кока.

Справка. Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004-м году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан.