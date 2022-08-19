Евгений Куйвашев осудил кандидата в думу Асбеста за оскорбление девушки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем telegram-канале осудил кандидата в депутаты думы Асбеста Егора Александрина, передает корреспондент Накануне.RU

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором, предположительно, Егор Александрин оскорбил стоящую рядом девушку. На видео видно, как молодой человек называет девушку "грязью" и нецензурно выражается в ее адрес.

"Думаю, делать ему в думе нечего. Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников. Кажется, он вообще не понимает, зачем собирается стать депутатом и что он вообще-то должен защищать интересы людей, а не хамить им. Думаю, ему теперь надо записывать видеообращение и перед девушками, которых он оскорбил, извиниться", - заявил губернатор.

Егор Александрин зарегистрирован в качестве кандидата-самовыдвиженца в депутаты по 17-му одномандатному округу Асбеста. Выборы в думу Асбеста пройдут в единый день голосования 11 сентября.