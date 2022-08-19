Дело иностранных наемников, приговоренных в Донбассе к смертной казни, передано в Министерство юстиции

Дело иностранных наемников, приговоренных в Донбассе к смертной казни, передано в Министерство юстиции. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, сообщает ТАСС.

"Что касается наемников, в адрес которых был вынесен приговор в виде высшей меры наказания, срок апелляции исчерпан, дальше дело было передано в Министерство юстиции. Согласно законодательству ДНР, дата приговора, когда он исполнен, этот момент не оглашается", - сказал Пушилин.

9 июня суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. Они были взяты в плен в Донбассе.

В настоящий момент в ДНР судят еще пятерых иностранных наемников, им также может грозить смертная казнь.