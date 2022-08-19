В Крыму предположительно сработали системы ПВО

В Крыму над Евпаторией, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем telegram-канале сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой", - заявил он.

Напомним, в Севастополе в районе военного аэродрома Бельбек минувшей ночью сработала система ПВО. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что был сбит беспилотный летательный аппарат.

Ранее издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что США дали разрешение вооруженным силам Украины использовать американское оружие для нанесения ударов по Крыму.

Чиновник объяснил это тем, что оружие, поставленное Вашингтоном, предназначено для обороны, а любая цель, которую Киев преследует на своей земле, является обороной.