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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Евгений Попов, 60 минут (2018) | Фото:Россия1

Депутат Госдумы осудил сенатора из Югры за отречение от дочери

Депутат Госдумы ФС РФ, заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов осудил сенатора от Югры Эдуарда Исакова, назвавшего дочь "предательницей", передает корреспондент Накануне.RU.

"Отрекаться от детей — последнее дело. Какими бы они ни были", - написал в своем telegram-канале Евгений Попов.

Ранее сенатор Югры сообщил, что его 25-летняя дочь Диана от первого брака дала интервью СМИ-иноагенту, в котором она раскритиковала политику государства, специальную военную операцию. Политик также сообщил, что не воспитывал дочь с трех лет и что она состоит на учете в психоневрологическом диспансере в городе Югорске. По мнению Исакова, девушка дала интервью, чтобы "хайпануть на серьезной теме".

Теги: Эдуард Исаков , дочь, спецоперация



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