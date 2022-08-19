20 Августа 2022
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солнцепек, донбасс, лп (2022) | Фото: pulse.mail.ru

Режиссер "Солнцепека" Бриус: Энергия, исходящая от Евгения Пригожина, очень помогла всему проекту

Спустя год после релиза военной драмы «Солнцепек» поток зрительских симпатий и положительных отзывов не ослабевает. Режиссер картины Максим Бриус акцентирует внимание на предельной правдивости проекта, ради которой петербургский предприниматель Евгений Пригожин и затеял его.

режиссер бриус(2022)|Фото: m.kino-teatr.ru

«Солнцепек» посвящён бунту жителей Донбасса против нацистской хунты, которая при помощи кровавого переворота узурпировала власть на Украине. Изначально сценарий был не таким жёстким, каким получилось кино по итогам съемок. В результате он оказался донбасским аналогом страшного фильма о ВОВ «Иди и смотри».

«Родилось ощущение, что мы должны делать фильм по степени достоверности примерно на том же уровне. И, конечно, заказчик фильма, Евгений Пригожин, делал на этом акцент. Когда получал материал, он просил сделать пожестче. Идея создания фильма принадлежала ему, да и исходящая от него энергия очень помогла всему проекту», - рассказал режиссер.

Это неудивительно – петербургский бизнесмен лично принимал участие в съемочном процессе и в работе над сценарием ленты. Фильм получился правдивым и реалистичным. Прошедший год только укрепил Бриуса во мнении, что картина получилась цельной.

Фактически «Солнцепек» стал предвестником проводимой спецоперации, по денацификации и демилитаризации Украины. Именно об этом подумали создатели кинодрамы, когда через несколько дней после показа кинодрамы по ТВ, президент РФ объявил о начале миротворческой миссии российской армии на украинской земле.

Теги: фильм солнцепек, режиссер бриус, евгений пригожин, донбасс



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