В Челябинской области откроют 20 новых школ и 30 детских садов

В Челябинской области в ближайшие три года введут в эксплуатацию порядка 30 детских садов и 20 школ. Об этом на пленарном заседании регионального педагогического собрания сообщил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что область вышла на беспрецедентные темпы строительства образовательных объектов. "В этом году и в перспективе трех ближайших лет введем в эксплуатацию порядка 30 детских садов и 20 школ, в том числе с использованием современных экономических механизмов. Мы один из немногих регионов и по такому механизму, как инфраструктурные облигации и первый регион, которому одобрили привлечение инфраструктурных облигаций для строительства тех же школ в поселке Западном", - рассказал губернатор.

К новому учебному году будут открыты школы в Верхнеуральском и Кунашакском районах. До конца года введут в эксплуатацию школу в Миассе и пристрой к школе № 2 в Пласте на 495 мест. Решение о строительстве школы в Верхнеуральске Алексей Текслер принял в 2019 году во время визита в муниципалитет. Детям приходилось учиться в здании, построенном в конце XIX века. В образовательном учреждении не было столовой и питание детям доставляли из соседней школы. Теперь эти проблемы решены. Кроме новой столовой, которая обеспечит школьников горячим, качественным двухразовым питанием, здесь появились помещения для работы группы продленного дня, а также современное оборудования, которое позволит учащимся заниматься проектной, исследовательской деятельностью в комфортных условиях. Школа начнет работать 1 сентября, уже сейчас укомплектованы 20 классов.

"Хочется делать экскурсии по новой школе, которая станет опорной площадкой для учеников и педагогов нашего района. Здесь будут проводиться районные соревнования, мероприятия, мастер-классы, семинары. База для этого создается шикарная: хореографический и тренажерный залы, учебные кабинеты с техникой последнего поколения, форум-зоны, спортивные площадки, сенсорные комнаты, зимний сад и многое другое", – рассказал глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов.

В этом году было направлено 602,28 млн рублей на капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания 17 школ.

В Челябинской области уже создано более 6 тыс. новых мест в допобразовании, в ближайшие 2 года откроют столько же. Речь идет о высокотехнологичных центрах, таких как "Кванториумы", "IT-кубы", "Курчатов Центр", а также "Точки роста" в школах.

"Нам важно, чтобы образовательная среда помогала развиваться не только детям, но и самим педагогам, потому что вы, уважаемые коллеги, — самая большая ценность. Ведь самое важное — наличие хорошего учителя в школе, который научит будущего программиста или инженера считать, думать, видеть закономерности", - отметил Алексей Текслер.

В регионе уделяется внимание организации профориентационной работы со школьниками. Открыты 36 психолого-педагогических классов для формирования у старшеклассников осознанного выбора профессии. Для студентов колледжей в регионе открыты четыре образовательно-производственных кластера в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Новый отраслевой подход к подготовке профессионалов призван решать вопросы с кадрами для приоритетных отраслей экономики в условиях импортозамещения.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки, заявка от правительства Челябинской области оказалась в числе победителей конкурсного отбора на предоставление в 2023 году грантов в размере 100 млн рублей на открытие образовательно-производственных центров.

"В следующем году в регионе уже будет действовать 8 кластеров по 5 отраслям. Южный Урал по количеству создаваемых кластеров обошел другие субъекты РФ. В будущем году в проект "Профессионалитет" войдут еще четыре организации среднего профобразования. Прошедшие обучение студенты смогут получить рабочую специальность высокой квалификации в короткие сроки, а также получить необходимый опыт на производствах, что практически гарантирует их дальнейшее трудоустройство", - подчеркнули в пресс-службе министерства.

Говоря о системе высшего образования, Алексей Текслер отметил, что она должна быть ориентирована на решение фундаментальных задач государства.

"Потребность в ускоренном технологическом развитии сегодня такова, что жизненно важно использовать весь потенциал научных институтов и университетов. А для этого необходимо сориентировать систему высшего образования на решение актуальных практических и фундаментальных задач. Также важно, чтобы на новые учебные места пришли действительно увлеченные и подготовленные ребята, которые по-настоящему хотят реализовать себя в выбранной профессии", - заявил глава области.