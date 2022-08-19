20 Августа 2022
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Политика В России В бывшем СССР
Встреча Путина с Токаевым в Кремле (2019) | Фото: kremlin.ru

Россия и Казахстан готовят совместные учения в рамках ОДКБ – Путин

Российское и казахстанское министерства обороны готовят различные мероприятия, в том числе и совместные учения в рамках ОДКБ, заявил президент РФ Владимир Путин перед встречей с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым в Сочи.

Главы государств намерены обсудить все стороны сотрудничества. Токаев, например, заявил, что "оснований для пессимистических прогнозов по сотрудничеству России и Казахстана нет". Он также сообщил, что намерен придать "дополнительную динамику" сотрудничеству Казахстана и России.

Путин в ответ сказал Токаеву, что вопросы сотрудничества он с ним обсудит в том числе в неформальной обстановке.

Теги: владимир путин, переговоры, касым-жомарт токаев, военные учения, одкб



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