Россия и Казахстан готовят совместные учения в рамках ОДКБ – Путин

Российское и казахстанское министерства обороны готовят различные мероприятия, в том числе и совместные учения в рамках ОДКБ, заявил президент РФ Владимир Путин перед встречей с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым в Сочи.

Главы государств намерены обсудить все стороны сотрудничества. Токаев, например, заявил, что "оснований для пессимистических прогнозов по сотрудничеству России и Казахстана нет". Он также сообщил, что намерен придать "дополнительную динамику" сотрудничеству Казахстана и России.

Путин в ответ сказал Токаеву, что вопросы сотрудничества он с ним обсудит в том числе в неформальной обстановке.