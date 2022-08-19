В Челябинской области осудят сотрудницу почты за присвоение полумиллиона рублей

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудницы отделения почтовой связи. Ее обвиняют в присвоении более 500 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Следствие считает, что женщина, исполняя обязанности начальника одного из отделений почтовой связи, при формировании ежедневных отчетов финансово-хозяйственной деятельности почтового отделения, фиктивно проводила инкассацию денежных средств, а, на самом деле, денежные средства из кассы присваивала себе. При продаже товара, она не выдавала чеки, а деньги присваивала.

Кроме того, она внесла фиктивные сведения о выплате пенсии жительнице Сосновского района. Присвоенную пенсию она потратила по своему усмотрению.