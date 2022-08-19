Свердловское УФСБ об итогах антитеррористических учений: "Цели достигнуты"

В свердловском управлении ФСБ рассказали об итогах антитеррористических командно-штабных учений, которые прошли в Екатеринбурге.

Напомним, учения проводились 18 и 19 августа на территории, прилегающей к спортивному комплексу "Уральской футбольной академии". Ранее в ведомстве призывали горожан сохранять спокойствие.

Как сообщили Накануне.RU в УФСБ России по Свердловской области, учения были направлены на отработку действий по пресечению террористических угроз в месте массового пребывания людей. Объектами выступили условные террористы, захватившие заложников в помещении футбольной академии, а также их пособники, находящиеся в других муниципальных образованиях Среднего Урала.

"В результате последовательного выполнения всех этапов командно-штабного учения его цели достигнуты", - отметили в ведомстве.