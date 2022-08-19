В Крыму власти отказались компенсировать мужчине ущерб за взрывы на аэродроме в Новофедоровке

В Сакском районе власти отказывают в выплате компенсаций за поврежденное в результате взрывов на аэродроме жилье людям, проживающим в официально не оформленных как жилые помещения домах. Например, это относится к некоторым постройкам в дачных кооперативах.

Ранее Telegram-канал "Кровавая барыня" сообщил о мужчине, которому не стали выплачивать компенсацию. Он живет на улице рядом с аэродромом, на котором 9 августа началась детонация боеприпасов. В доме повреждена кровля, коммуникации, в несущей стене образовалась трещина.

"Объект не является коммерческой недвижимостью, я его не сдаю. Проживаем здесь постоянно, об этом у меня есть справка, выданная Новофёдоровским сельским поселением. Постройка узаконенная, есть право собственности, есть кадастровый номер. Никакого самостроя или отступления от закона нет. Глава Сакского района Сабивчак заявил, что никаких компенсаций или временного жилья он мне представить не может, и это полностью мои проблемы. Хочу придать это огласке, чтобы получить полагающуюся компенсацию за причинённый ущерб", - говорит мужчина.

В администрации района информацию подтвердили изданию "Подъем": "Люди, которые живут возле аэродрома, почти все в дачных кооперативах. Они живут там как в гостиницах, как обычно, чтоб налоги скрывались, никто не платит. Если у человека есть жилой дом, он там прописан, у него должны быть документы. А если человек хочет получить компенсацию за что-то другое, что не считается жилым домом, — ну простите. Сейчас всем таким жителям рекомендуем обратиться в суд, если он действительно там проживает, другого жилья нет, то единственная рекомендация — обращаться в суд, и суд выносит решение им помочь, и через суд выделяются деньги".