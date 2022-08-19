20 Августа 2022
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Эдуард Исаков форум утро нефтеюганск (2016) | Фото: utro2016.ru

Сенатор от ХМАО назвал предательницей дочь, выступающую против спецоперации

Югорский сенатор Эдуард Исаков в своем telegram-канале назвал 25-летнюю дочь от первого брака Диану предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Он сообщил, что в СМИ-иноагентах вышли интервью с девушкой, в которых она высказывает свою позицию против проведения специальной военной операции, против политики своей страны, передает корреспондент Накануне.RU.

"Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации, другими словами - продала своего отца, семью, Родину, и покинула Россию. Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем. В апреле Диана принимала участие в акции против СВО. Когда я об этом узнал, я пытался объяснить ей необходимость проведения СВО, предлагал посетить места боевой славы советского народа, почитать об истории своей страны. Предлагал поехать на Донбасс в качестве волонтера, помогать людям, которые восемь лет жили в состоянии войны, и из первых уст узнать причины СВО. Но, к сожалению, моя дочь хочет лишь хайпануть на такой серьезной теме, поэтому и обратилась в СМИ, рассказав о своей позиции, не забыв упомянуть, что она - дочь сенатора", - написал Исаков.

Политик также сообщил, что не воспитывал дочь с трех лет и что она состоит на учете в психоневрологическом диспансере в городе Югорске, откуда родом, в связи с попытками суицида.

"С ней сложно общаться", - признается политик. Он сообщил, что его дочь ранее говорила, что "является представительницей ЛГБТ, стриглась налысо, одевалась, как мальчик, потом стала встречаться с мужчиной и решила, что она все-таки девочка".

"У Дианы нет образования, она закончила школу и не захотела учиться дальше. Она не работала ни дня, просила у меня деньги на свое обеспечение. С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье. Думал, что пойдет работать, начнет взрослую жизнь, будет думать по-взрослому. А она решила заработать деньги, продав свое интервью, представившись дочерью сенатора", - заявил он.

Теги: Эдуард Исаков , дочь, спецоперация



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Ранее 19.08.2022 19:46 Мск Депутат Госдумы осудил сенатора из Югры за отречение от дочери


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