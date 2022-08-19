20 Августа 2022
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Общество Свердловская область
жкх водоканал кран (2007) | Фото: Накануне.ru

Горячая вода вернется в районы Екатеринбурга к утру субботы

Привычный напор горячей воды вернется в дома Екатеринбурга к сегодняшнему вечеру или к утру 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК). По их сведениям, на МУП "Водоканале" произошла коммунальная авария, из-за чего часть города практически осталась без горячей воды.

В "Водоканале" также сообщают, что авария произошла на одном из двух водоводов диаметром 1 тыс. мм., по которым вода подается в ТЭЦ. Из-за этого аварийный участок пришлось отключить. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.

Напомним, что из "Водоканала" вода поступает в ЕТК, где греется и уже идет в дома горожан. Сегодняшний инцидент привел к тому, что теплосетевая компания не успела восполнить запасы воды для нагрева, от чего подача горячей воды снизилась с 2 тыс. до 1,2 тыс. тонн в час. Из-за этого у многих потребителей вода течет тонкой струйкой, а до верхних этажей и вовсе не доходит.

В МУП "Водоканал" заявили, что на время проведения работ, давление в рабочий водовод будет повышено до максимально возможного объема - 1,6 тыс. тонн в час.

Теги: Водоканал, авария, Екатеринбург, горячая вода



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