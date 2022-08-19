20 Августа 2022
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Экономика В России
металлургический завод цех плавка (2015) | Фото: Накануне.ru

Минтруд: Осенью, скорее всего, произойдет рост безработицы

В России безработица все еще держится на исторически низком уровне, но осенью, скорее всего, начнется ее рост, заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

"У нас главная задача сохранять стабильность на рынке труда, пока это нам удается. У нас безработица держится сейчас на исторически низком уровне - 3,9%. Такого не было никогда в новейшей истории РФ. Но мы понимаем, что осенью, скорее всего, произойдет рост. Это связано и с сезонными параметрами, и с поведенческим фактором. И здесь самое важное, чтобы граждане, которые потенциально потеряют работу либо окажутся под риском увольнения, знали, куда им обращаться за помощью", - цитирует чиновницу ТАСС.

Ранее Минтруд сообщал, что пик роста напряженности на рынке труда придется на конец 2022 – начало 2023 года. Главной причиной в ведомстве называют санкционное давление на экономику.

По данным министерства, к апрелю рост численности работников под риском увольнения составил по сравнению с мартом порядка 40%. При этом средний ежемесячный прирост составил 10%. За последний месяц этот показатель снизился на 5% и составил 310,7 тысяч человек.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что предстоящей осенью рекордно низкий уровень безработицы в России может несколько подрасти. Об этом говорят растущие показатели неполной занятости на предприятиях.

Теги: безработица, минтруд, осень



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