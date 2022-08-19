Крупный лесной пожар тушат в Нижегородской области, огонь перекинулся на Марий Эл

Площадь лесного пожара в Марий Эл, который "пришел" из соседнего региона, увеличилась с 300 гектаров до 500 гектаров.

Огонь перекинулся из Воротынского района Нижегородской области на территорию Юринского района Марий Эл вечером 16 августа.

По данным ГУ МЧС по республике, угрозы населенным пунктам нет (ближайший населенный пункт – поселок Васильевское).

На территории Юринского района объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В Марий Эл действует особый противопожарный режим, введено ограничение на посещение лесов.

В Нижегородской области огонь охватил более трех тысяч гектаров леса на западе региона. В районе Воротынском введен режим ЧС местного масштаба.