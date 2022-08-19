На свердловские туристические проекты дополнительно направят более 100 млн рублей

Туристические проекты в Артемовском и Гарях получат дополнительную поддержку из бюджета Свердловской области в размере более 100 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Распределение субсидий идет в рамках госпрограммы "Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года". Концепция туристической инфраструктуры разработана в районе дороги Гари – Таборы: там появится центр для рыбаков, охотников и путешественников. Планируется, что он начнет работать до конца года. Инвестиции в проект составят 84 млн рублей.

Кроме этого, 23 млн рублей будет направлено Артемовскому городскому округу на создание общественного пространства для проведения военно-патриотических мероприятий и экскурсий. В поселке Кислянка планируется обустроить парк с локациями, посвященными разным эпохам, который сможет принимать гостей круглый год. Здесь можно будет побывать на экскурсии или принять участие в программе командообразования. Кроме этого, парк может быть использован в качестве съемочной площадки.

Ранее стало известно, что Свердловская область получит 215 млн рублей из федерального бюджета на обустройство туристического центра Екатеринбурга.