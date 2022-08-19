В ЛДПР предложили наносить устрашающие фото и картинки на бутылки с алкоголем

ЛДПР готовится уже во второй раз внести в Госдуму законопроект, предписывающий клеить на бутылки с алкоголем устрашающие картинки и фотографии, сообщающие о вреде напитков. "Ранее подобная инициатива депутатов фракции ЛДПР не была поддержана думским большинством, но вода камень точит", - написал в своем Telegram-канале глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов.

Он полагает, что сейчас благоприятное время для поднятия этого вопроса, поскольку на алкоголизм в регионах обратил внимание сам президент России.

"Президент накануне вновь обратился к теме противостояния ползучей алкоголизации общества, сделав упор на усиление пропаганды, - пишет Нилов. - Согласен - одними запретами проблема не решается. И здесь можно учесть положительный международный опыт. Например, в 2012 году мы выступили за нанесение на пачки сигарет устрашающих картинок с последствиями курения. Пусть не сразу, но идея в итоге была реализована и признана эффективной. Почему бы не распространить подобный инструментарий на любую алкогольную продукцию?".