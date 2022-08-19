Крупный пожар в Рязанской области может перейти в верховой, предупредили власти

Крупный лесной пожар в Рязанской области угрожает перейти в верховой. Об этом заявил врио губернатора Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его словам, тушению мешает жаркая сухая погода и сильный шквалистый ветер. Разработан план эвакуации населения, на местах дежурят автобусы.

Самый крупный пожар в регионе действует в районе Кудомского лесничества. Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил журналистам, что площадь пожара — шесть тысяч гектаров, пишет РИА Новости.

Как сообщалось, к группировке московских поливалок, которая борется в Рязанской области с лесными пожарами, присоединились столичные бульдозеры. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с пожарами в Рязанской и Владимирской областях "несколько лучше", но работы еще много.