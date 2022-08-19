20 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Глава временной администрации Запорожской области назвал нецелесообразной консервацию АЭС

Глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий назвал нецелесообразной обсуждаемую консервацию Запорожской АЭС.

"Я считаю, что атомную станцию консервировать нельзя. Подобные объекты очень сложно расконсервируются или не работают так, как должны работать. Это огромный механизм, 11 тыс. работающих. Это система, которую никоим образом нельзя консервировать, на мой взгляд, - сказал он "Интерфаксу". - Считаю, что консервация объекта нецелесообразна. Нужно продолжать бороться за него и его работу".

Он рассчитывает, что АЭС получится защитить, как экономическими и политическими методами, так и военными. Балицкий также допустил вероятность подписания меморандума, который бы защитил Запорожской АЭС от украинских обстрелов.

Теги: Запорожская АЭС, ЗАЭС, консервация, Евгений Балицкий



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