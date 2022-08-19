20 Августа 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
лесной пожар (2021) | Фото: t.me/kushtay

Тюменцы вновь помогают в тушении пожаров: 50 огнеборцев отправились в Нижегородскую область

50 десантников-пожарных Тюменской авиабазы готовятся к вылету в Нижегородскую область, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Там сложилась напряженная лесопожарная обстановка. В тушении пожара задействовано 186 человек и 66 единиц техники. Однако для оперативной ликвидации возгорания этих сил и средств недостаточно из-за труднодоступности болот. Тюменские огнеборцы возьмут с собой палатки, спальные мешки, фонарики, накидки, котелки для готовки, ранцевые лесные огнетушители.

Ранее в Нижегородской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Зона ЧС — городской округ Воротынский. Введение режима ЧС позволит властям оперативно выделять финансы на привлечение дополнительных сил и средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Будет привлечена дополнительная техника и люди.

Кроме того, с пятницы в регионе был введен запрет на посещение лесов, в том числе на охоту, также власти предупреждали о том, что возможно временное отключение электричества в районах, где установлены высокие классы пожарной опасности.

По данным авиалесоохраны, площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки увеличилась на 500 гектаров – до 3,8 тысячи гектаров.

Теги: тушение пожаров, нижегородская область, режим чс, лесной пожар



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