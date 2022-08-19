Baza: В Самаре фигурантов уголовного дела на суд по мере пресечения доставили в кандалах

В Самаре фигурантов дела о разбое и вымогательстве привезли на суд по избранию меры пресечения в кандалах. Владимиру К. и Хабибу А. пришлось идти в зал судебных заседаний и из него мелким шагом – руки и ноги были скованы цепью.

По данным Baza, мужчины раньше проходили в качестве свидетелей по уголовному делу о нападении на самарца и вымогательстве у него полумиллиона рублей. У защиты была другая версия: мужчины, якобы, заступились за проститутку, которую потерпевший держал в рабстве. Суд признал фигурантов виновными, но затем дело было отправлено на пересмотр. В рамках нового расследования их арестовали (хотя они и до этого находились в СИЗО).

Напомним, сейчас в парламентских кругах, СМИ и общественных организациях обсуждают законопроект, который уже четыре года без движения лежит в Госдуме. В нем предлагается смягчить условия обращения с фигурантами нетяжелых уголовных дел. Например, это касается содержания подозреваемых в клетках на судебных заседаниях: появление в такой клетке журналистки Александры Баязитовой, подозреваемой в вымогательстве, вызвало возмущение в обществе. Это был суд по мере пресечения, решением которого больную диабетом женщину отправили в СИЗО.