Житель Первоуральска сядет на 6 лет за похищение и вымогательство у знакомого

Первоуральский городской суд признал местного жителя виновным в похищении своего знакомого и вымогательстве у последнего.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, инцидент с похищением произошел 18 июля прошлого года. Тогда осужденный Кузьмин, гуляя по набережной Нижне-Шайтанского водохранилища, встретил своего знакомого. Полагая, что последний должен материально помочь их общей подруге, похититель затащил мужчину в свою машину и увез на городское кладбище. Там он пристегнул знакомого наручниками к металлическим воротам и потребовал отдать знакомой автомобиль "ЛАДА-210740" стоимостью 105 тыс. рублей и накинуть еще 60 тыс. рублей.

Испугавшись за свою безопасность, похищенный согласился, после чего Кузьмин отстегнул наручники, и отвез мужчину обратно на набережную, где вместе с другими знакомыми забрал его автомобиль.

По итогу суд назначил Кузьмину наказание в виде 6 лет исправительной колонии строгого режима. Он также должен выплатить похищенному компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей.