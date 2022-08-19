Житель Первоуральска сядет на 6 лет за похищение и вымогательство у знакомого

20 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество
багажник, похищение (2018) | Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Житель Первоуральска сядет на 6 лет за похищение и вымогательство у знакомого

Первоуральский городской суд признал местного жителя виновным в похищении своего знакомого и вымогательстве у последнего.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, инцидент с похищением произошел 18 июля прошлого года. Тогда осужденный Кузьмин, гуляя по набережной Нижне-Шайтанского водохранилища, встретил своего знакомого. Полагая, что последний должен материально помочь их общей подруге, похититель затащил мужчину в свою машину и увез на городское кладбище. Там он пристегнул знакомого наручниками к металлическим воротам и потребовал отдать знакомой автомобиль "ЛАДА-210740" стоимостью 105 тыс. рублей и накинуть еще 60 тыс. рублей.

Испугавшись за свою безопасность, похищенный согласился, после чего Кузьмин отстегнул наручники, и отвез мужчину обратно на набережную, где вместе с другими знакомыми забрал его автомобиль.

По итогу суд назначил Кузьмину наказание в виде 6 лет исправительной колонии строгого режима. Он также должен выплатить похищенному компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

Теги: Первоуральск, похищение, вымогательство, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети