В Югре в 2022 году откроют первый центр помощи женщинам и детям Донбасса и Украины

В Югре в этом году будет открыт Центр социальной помощи и поддержки семей Донбасса и освобожденных территорий Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на автора проекта Любовь Шишонкову.

Центр станет первой подобной структурой в регионе.

"В Югре планируется создать центр социальной помощи и поддержки, в том числе юридической, психологической, для жен военнослужащих, женщин с детьми, вынужденно покинувших территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины и находящихся на территории Югры. Планируется, что он начнет работу осенью нынешнего года", - сказала Шишонкова.

По ее словам, центр будет состоять из волонтеров - психологов и специалистов по правовым вопросам. Здесь намерены, в частности, обучать работе на портале госуслуг, помогать в оформлении документов, вести краткий образовательный курс по государственному устройству России, консультации по юридическим вопросам, а в дальнейшем - проводить профориентацию жен военнослужащих. Общая сумма расходов на реализацию проекта предполагается в размере 607,7 тыс. руб.