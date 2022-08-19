20 Августа 2022
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Экономика В России
Виталий Мутко (2017) | Фото: rfs.ru

Мутко заявил о необходимости "отключения" льготной ипотеки

Программу льготной ипотеки следует свернуть после прохождения кризиса, считает глава корпорации ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Ставка по ипотеке сейчас достаточно комфортная. Льготная ипотека - это контрмеры на кризисный период. Дальше она должна на каком-то этапе отключаться", - цитирует чиновника "Интерфакс".

При этом Мутко признает, что даже при наличии льготной ипотеки в этом году столько кредитов, сколько было выдано в прошлом, не будет. Для роста кредитования нужен рост доходов у людей, замечает Мутко.

Теги: виталий мутко, льготная ипотека, кризис



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